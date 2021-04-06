Defne Samyeli'nin Miami pozları sosyal medyada beğeni topladı
Miami'ye tatile giden sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli leopar desenli mayosuyla objektif karşısına geçti. Ünlü sunucunun pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
İbo Show'daki performansıyla çok konuşulan Defne Samyeli şimdi de Instagram paylaşımıyla gündemde. 49 yaşına girecek olan Defne Samyeli leopar desenli mayosu ile verdiği pozlarla genç kızlara adeta taş çıkarttı.
Şimdilerde Miami'de tatil yapan Defne Samyeli, düzgün fiziğini ortaya koyan cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Samyeli, son olarak leopar desenli mayosuyla poz verdi.
İşte genç kızları kıskandıran Defne Samyeli'nin mayolu pozları...
Defne Samyeli kimdir?
17 Mart 1972'de doğdu. 49 yaşındadır. İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.