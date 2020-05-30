Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz böyle açıkladı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin olay yaratan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak Kerim Sabancı ile yaşadığı aşkın ardından Deren Talu, yeni bir aşka yelken açtı.