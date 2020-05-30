Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz böyle açıkladı
Deren Talu, Kerim Sabancı'nın ardından Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin olay yaratan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak Kerim Sabancı ile yaşadığı aşkın ardından Deren Talu, yeni bir aşka yelken açtı.
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Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti. Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Baran Tınaz, sosyal medya hesabı Instagram'dan da Deren Talu ile samimi fotoğrafını paylaştı.
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Peki, Deren Talu kimdir?
Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır.
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