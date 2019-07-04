Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun olay yaratan haç kolyesi sosyal medyayı ikiye bölündü
Annesi Defne Samyeli ile birlikte tatil yapan Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir pozda kolyesi nedeniyle takipçilerinden tepki çekti.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, paylaştığı bikinili pozlarının yanı sıra yeni bir haberle gündeme geldi. Tatiline ailesiyle birlikte tam gaz devam eden Deren Talu, son fotoğrafındaki haç kolyesine benzer bir kolye nedeniyle takipçilerini ikiye böldü.
Bu fotoğraftaki kolyeyi haç kolyesi sanan takipçileri Deren Talu'ya tepki gösterirken, "Artık kendine gel istersen, sıra haç seklindeki kolyeyi takmakta sanırım. Değerini bil bnece kendini sergileme" yorumlarına maruz kaldı.
Kısa sürede Talu’nun takipçileri arasında bir tartışmaya yol açan kolyenin kılıç olduğunu yazanlar da vardı. Öte yandan, "Çok gereksiz yorum yapıyorsunuz. Size ne insanların kişisel tercihlerinden" yorumları da yapıldı.
Peki Deren Talu kimdir?: Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.