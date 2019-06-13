Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşımı fena
Yaklaşık 1 yıldır Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, iddialı mayolu pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı.
Yaklaşık 1 yıldır Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mayolu cesur pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
113
Annesinin izinden gidiyor: Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı.
213
Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "En az anneniz kadar güzelsiniz." ifadelerini kullandı.
313
İşte Deren Talu'nun mayolu o paylaşımı
413