Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyunculuğa adım atıyor
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, oyunculuğa merak saldı. Deren Talu, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce çekilecek filmle oyunculuk kariyerine başlangıç yapacak.
Okulunu yarıda kesip oyunculuk eğitimi almaya başlayan Deren Talu için babası Eren Talu, geçtiğimiz günlerde uyarıda bulunmuştu. Eren Talu, kızının oyunculuk sektörüne girmesine pek sıcak bakmadığını ''sanat dünyasından uzak dur'' uyarısıyla belirtmişti. Babasının uyarısını dikkate almayan Deren Talu, hayali olan oyunculuğun peşinden gidiyor.
Deren Talu, kariyerine yurt dışında da ses getirecek bir projeyle başlayacak. Talu; Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filminin kadrosuna dahil oldu.
18. yüzyıl sonlarında Osmanlı-Rus Savaşı dönemini anlatacak filmde başrolü Yurdaer Okur ile paylaşacak. Senaryosunu Yevhen Tymoshenko'nun, genel yönetmenliğini Zaza Uruşadze'nin üstleneceği 'Son Kale-Hacıbey' filminde Okur, Kuzey Karadeniz için savaşan Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa'yı canlandıracak.
Deren Talu ise Ahmet Paşa'nın kızı; kılıç kuşanan, ok atan ve at binen Fatıma karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.