Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile erkek arkadaşı flaşlar patlayınca panik oldu

Ayazağa'da bir mekanın girişinde uzun kuyruk olmasına rağmen erkek arkadaşıyla beraber direkt olarak mekana geçmek isteyen Talu, kendisini tanımayan güvenlikçiler tarafından kuyruğun sonuna yönlendirilirken bir anda patlayan flaşlar ikilide panik anlarına neden oldu.