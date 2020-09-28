Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi son halini görenler şaşırdı
Defne Samyeli'nin her zaman güzelliğiyle adından söz ettiren kızı Deren Talu, erkek kılığına girdi, görenleri şaşırttı.
Kariyerini mankenlikten oyunculuğa çeviren Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki Deren Talu, Son Kale Hacıbey" filmi ile ilk kez bir sinema projesinde hayranlarının karşısına çıkacak. Talu, bu kez erkek kılığındaki haliyle herkesi şaşırtacak gibi görünüyor.
18. yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın (Yurdaer Okur) kızı Fatma karakterine can verecek olan Deren Talu, hikaye gereği babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizli bir köye gönderiliyor.
Cesareti ve savaş yeteneğiyle babasını ve Hacıbey Kalesi'ni kurtarmak için yola çıkan Fatma (Deren Talu), kendisine bu yolda yardım eden gözü pek Kozak askeri Andrey ( Aleksander Sokolov) ile mücadele ve heyecan dolu yeni bir hayatın temellerini de atıyor.
Yönetmenliğini Konstantin Konovalov, senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko'nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film; 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.