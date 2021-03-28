Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Talu son olarak göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.
Şimdilerde Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren genç oyuncu Deren Talu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça gündem olan Talu, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki pozlarıyla da dikkat çekiyor. Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli yeni bir fotoğrafını paylaştı.
Instagram hesabında 352 bin takipçisi bulunan Talu'nun bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede on binlerce beğeni aldı.