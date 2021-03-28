Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı

Şimdilerde Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren genç oyuncu Deren Talu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça gündem olan Talu, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.