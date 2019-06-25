Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisiyle sosyal medyayı salladı!
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Talu'nun takipçileri, yorum yağmuruna tuttu.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak oyunculuğa merak salarak eğitim alan Talu, ilk filminin çekimlerinin koşuşturmasına ara vermiş olacak ki sosyal medyada bikinili paylaşım yaptı.
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Deren Talu'nun bikinili sosyal medya paylaşımı ortalığı salladı. Talu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Talu, bikinili pozunu ''Hide and seek'' yani ''Saklambaç'' notuyla paylaştı.
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İşte Deren Talu'nun sosyal medyayı sallayan bikinili pozu...
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Deren Talu, daha önce de mayosuyla bir paylaşım yaparak ''annesinin izinden gidiyor'' yorumları almıştı.
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