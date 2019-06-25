Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisiyle sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak oyunculuğa merak salarak eğitim alan Talu, ilk filminin çekimlerinin koşuşturmasına ara vermiş olacak ki sosyal medyada bikinili paylaşım yaptı.