Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz'la aşkını herkese bu pozla duyurdu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile aşkını sosyal medya hesabı Instagram'dan herkese ilan etti.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Derne Talu, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarından adından söz ettirirken sevgilisiyle yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.
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Deren Talu'nun kısa bir süre önce gönlünü işletmeci Baran Tınaz'a kaptırdığı biliniyordu fakat Talu, hiç kişisel sosyal medya hesaplarından beraber paylaşım yapmamıştı.
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Bu kuralı bozan Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile ilk defa paylaşım yaptı ve Instagram'a aşk dolu bir fotoğraflarını yükledi.
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Fotoğrafa kalp emojisi ekleyen Deren Talu, aşkını resmen ilan etmiş oldu.
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