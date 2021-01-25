Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafını gören şaştı kaldı 'Estetiğim yok' demişti

Her zaman fit fiziği ve güzelliğiyle ön planda olan Defne Samyeli, üstüne basa basa estetik yaptırmadığını söylemişti. 47 yaşındaki Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim" demişti.