Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafını gören şaştı kaldı 'Estetiğim yok' demişti
Defne Samyeli, estetiği olmadığını söylemişti fakat gençlik fotoğrafları yalancı çıkardı. Eski haliyle şimdiki hali arasında uçurum var.
Her zaman fit fiziği ve güzelliğiyle ön planda olan Defne Samyeli, üstüne basa basa estetik yaptırmadığını söylemişti. 47 yaşındaki Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim" demişti.
Sosyal medyada cesur paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen Samyeli'nin bu kez kendi paylaşımı olmayan bir fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma girdi. 1993 yılında üniversiteye giderken çekilen fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.
Güzel ismin elmacık kemiklerinde ve burnundaki değişiklik gözlerden kaçmadı.
Defne Samyeli'nin fotoğrafı estetik iddialarını yine gündeme getirdi.