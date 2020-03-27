Defne Samyeli'nin ev sahibinden şok eden açıklamalar kirasını ödemiyor

Samyeli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaf belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda sorun çözülecektir."