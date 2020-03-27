Defne Samyeli'nin ev sahibinden şok eden açıklamalar kirasını ödemiyor
Defne Samyeli'nin 1,5 yıldır evinin kirasını ödemediği iddiası bomba gibi düştü. Cem Yılmaz'la ilişkisi olduğu zaman sahnesine zam yapan Samyeli'nin ev sahibinin anlattıkları şoke etti.
Yaklaşık 1,5 yıl önce Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli'nin o zamandan beri evinin kirasının ödemediği iddiası ağızları açık bıraktı. Cem Yılmaz ile aşk yaşamaya başladıktan sonra sahneye çıkışlarına zam yaparak dudak uçuklatan paralara sahne almaya başlayan Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Aras, Samyeli'ye icra davası açtı.
Samyeli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaf belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda sorun çözülecektir."
Günaydın'ın haberine göre, ev sahibi olan iş adamı Yusuf Aras ise şu açıklamayı yaptı:
"Aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Kontrat açık. Kendisiyle aylık 12.500 lira üzerinden anlaşma yaptık. Ancak bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Üstelik aylardır gönderdiğim notlara da geri dönmüyor."
Bu iddiaların ardından ise Defne Samyeli, sessizliğini hala koruyor, bir açıklama henüz yapmadı.