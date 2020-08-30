Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Formda kalmak için haftanın 5 günü dövüşüyor
Defne Samyeli, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya sallandı. 48 yaşında ve kendi boyunca iki kızı olan Defne Samyeli formunu korumak için neler yapıyor? Haftada 5 gün neden dövüşüyor?..
Defne Samyeli, Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla ortalığı yıkıp geçti. Derin ve Deren isminde kendi boyunca iki kızı olan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin düzgün fiziği dikkat çekti. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunu ve güzelliğini nasıl koruduğu merak konusu oldu. Defne Samyeli gibi olmak için neler yapmak lazım?
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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki Defne Samyeli’nin formunu ve güzelliğini korumak için neler yaptığı merak konusu oldu. İşte Samyeli’nin sırrı...
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Defne Samyeli, haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.
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İki kız annesi Defne Samyeli, haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.
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