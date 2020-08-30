Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Formda kalmak için haftanın 5 günü dövüşüyor

Defne Samyeli, Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla ortalığı yıkıp geçti. Derin ve Deren isminde kendi boyunca iki kızı olan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin düzgün fiziği dikkat çekti. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunu ve güzelliğini nasıl koruduğu merak konusu oldu. Defne Samyeli gibi olmak için neler yapmak lazım?