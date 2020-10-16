Defne Samyeli'nin 17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan olay poz
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde 17 yaşına bastı. Derin Talu sosyla medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Spiker, sunucu, oyuncu ve köşe yazarı kimliğiyle ve güzelliğiyle kendinden söz ettiren Defne Samyeli, kendisi kadar güzel iki kızı da sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Derin ve Deren yine magazin basınında gündemden düşmüyor.
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Defne Samyeli'nin geçtiğimiz ay 17 yaşına basan küçük kızı Derin Talu, yaşından büyük durmasıyla dikkat çekiyor.
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Son paylaşımında derin yırtmacı ve duruşuyla gündem olan Derin Talu, 'Bu kız nasıl 17 yaşında' şeklinde çok sayıda yorum aldı.
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