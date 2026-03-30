Defne Samyeli'nden beklenmedik hareket! Siyasi görüşünü açıkladı, yer yerinden oynadı
Ünlü sunucu ve sanatçı Defne Samyeli, konuk olduğu dijital platformda siyasi duruşuna dair bugüne kadarki en net çıkışlarından birini yaptı. Kendisini "ulusalcı" olarak tanımlayan Samyeli, köklerine ve ilkelerine bağlılığını vurgulayan ifadeler kullandı. İşte Defne Samyeli'nin siyasi görüşü ve detaylar...
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, İzzet Çapa’nın YouTube programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Siyasi kimliğini dair konuşan Samyeli, "Ben ulusalcıyım" açıklamasında bulundu. Bir asker çocuğu olarak büyüdüğünü hatırlatan Samyeli, "Biz evde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkarak, saygı duruşunda bulunarak büyüdük. Kanımızın son damlasına kadar Atatürkçüyüz, öyle de öleceğiz inşallah" dedi.
"BU ÜLKEYE ÇOK KÜSTÜM"
Geçmişte katıldığı bir televizyon programında yaşadığı olay üzerinden siyasete karşı hislerini de dile getiren Samyeli, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu ülkeye çok küstüm. Benim gibi asker çocuğu olan, Atatürkçü bir insanı muhalif olma adına bir günde harcayabildiler. Hayalimdeki demokratik ve Batılı siyaset tarzı maalesef Türkiye'de yok."
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
Spiker, Sunucu, Oyuncu ve Köşe Yazarı Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde dünyaya geldi. Aslen Malatya’lı olan Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli babası Haluk Samyeli’dir. Defne Samyeli’nin Amiral olan babası Haluk Samyeli, Defne Samyeli 13 yaşındayken vefat etti.