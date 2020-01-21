Defne Samyeli'den flaş evlilik açıklaması Cem Yılmaz ile ayrılığı olay yaratmıştı

47 yaşındaki güzel, "Çok mutluyuz. Harika bir nikah kıydık, kız tarafıyız. Didem hem aile dostum, hem ekibimin çok değerli bir parçası, hem de yakın arkadaşım. Didem kardeşim sayılır, Necip de artık yeni kardeşimiz. Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz" dedi.