Defne Samyeli'den flaş evlilik açıklaması Cem Yılmaz ile ayrılığı olay yaratmıştı
Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine katılan Defne Samyeli'den flaş bir evlilik açıklaması geldi. Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından evlilik şartıyla barıştığı iddia edilmişti.
Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık ilişkisini bitirmesiyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine katıldı. Düğünün ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Samyeli'nin evliliğe dair söyledikleri ise şaşırttı.
47 yaşındaki güzel, "Çok mutluyuz. Harika bir nikah kıydık, kız tarafıyız. Didem hem aile dostum, hem ekibimin çok değerli bir parçası, hem de yakın arkadaşım. Didem kardeşim sayılır, Necip de artık yeni kardeşimiz. Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz" dedi.
"Arkadaşlarınız evleniyor. Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Evlilik güzel bir müessese. Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı.
"Ben çok küçük yaşta evlendim, boyumdan büyük çocuklarım var. Ne kadar güzel, bir daha hayatımda evlilik olabilir, neden olmasın? Her türlü açığım bu konuya."