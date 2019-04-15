Defne Samyeli'den bomba Cem Yılmaz itirafı

"Mutlu ve huzurluyum"

Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutluyum çok huzurluyum. Çok eğlendiğim çok mutlu olduğum çok güvende hissettiğim bir beraberliğim var. Gerçekten bunun için şükran doluyum"