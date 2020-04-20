Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozlarına beğeni yağdı!
Koronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen ünlüler ev hayatlarından paylaşımlar ya da takipçileriyle canlı yayın yaparak vakit geçirmeye başladılar. Defne Samyeli karantinada büyük kızı Deren Talu'nun paylaşımına beğeni yağdı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile süren 1,5 yıllık ilişkisinin sonlanması günlerce magazin gündeminde konuşulan Defne Samyeli, tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası evinde karantina günlerini kızlarıyla beraber geçirmeye başladı.
114
Şarkıcı ve eski sunucu Defne Samyeli ile büyük kızı Deren Talu'nun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Anne ve kızın formda görüntüleri ise dikkatlerden kaçmadı.
214
Samyeli, geçtiğimiz günlerde kedisiyle beraber çekildikleri fotoğraf karelerini paylaştı. Güzel şarkıcı kedisinin adının Tarkan olduğunu ifade etti.
314
Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabı Instagram'da 622 bin takipçisi bulunurken, kızı Deren Talu'nun ise 298 bin takipçisi bulunuyor.
414