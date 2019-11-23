Defne Samyeli ve Cem Yılmaz gergin anlar yaşadı 'Rahat bırakın' diye isyan etti
Ayrılığın ardından Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, aynı saatlerde ayrı ayrı görüntülendi, ikisinin de gergin anları gözlerden kaçmadı.
Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan geçtiğimiz haftalarda üzücü haber gelmiş, ikilinin ayrılık iddiaları gündemi uzunca bir süre meşgul etmişti. İkili, ayrılığın ardından aynı saatlerde ayrı yerlerde görüntülendi ve ikisinin de gergin olması dikkat çekti.
Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'da görüntülendi. Ünlü komedyen, aracının gelmesini beklerkenki gergin halleri dikkat çekti. Yılmaz, fotoğrafı çekilince basın muhabirlerine “Beni rahat bırakın” dedi.
Defne Samyeli de aynı saatlerde Bebek'teydi. Bir arkadaşıyla kafede oturan Samyeli, basın mensuplarını fark edince gerildi. Biraz daha oturup kapıya kadar getirttiği aracıyla mekandan ayrıldı.
Öte yandan Cem Yılmaz'la ilişkilerinde kıskançlık krizi çıktığı söylenen Samyeli, şunları yazarak isyan etmişti: