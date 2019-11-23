Defne Samyeli ve Cem Yılmaz gergin anlar yaşadı 'Rahat bırakın' diye isyan etti

Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan geçtiğimiz haftalarda üzücü haber gelmiş, ikilinin ayrılık iddiaları gündemi uzunca bir süre meşgul etmişti. İkili, ayrılığın ardından aynı saatlerde ayrı yerlerde görüntülendi ve ikisinin de gergin olması dikkat çekti.