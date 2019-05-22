Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli önceki gece Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Cem Yılmaz, mekan çıkışı gazetecilere öyle bir şey dedi ki kafalar karıştı.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi - Sayfa 1

Cem yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile çıktığı akşam yemeğinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde sahnede fenalaşarak gösterisine ara vermek zorunda kalan Cem Yılmaz, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi - Sayfa 2

Cem Yılmaz, gazetecilere, "Sağlığım gayet iyi, keyfimiz iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor" deyince Yılmaz, kafaları karıştırdı. Yılmaz'ın bu cümlesi akıllara Defne Samyeli ile gizlice evlendikleri iddiasını getirdi.

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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi - Sayfa 3

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.

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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi - Sayfa 4

1 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı: 

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