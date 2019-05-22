Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi

Cem Yılmaz, gazetecilere, "Sağlığım gayet iyi, keyfimiz iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor" deyince Yılmaz, kafaları karıştırdı. Yılmaz'ın bu cümlesi akıllara Defne Samyeli ile gizlice evlendikleri iddiasını getirdi.