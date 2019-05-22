Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi? Kafa karıştıran evlilik cümlesi
Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli önceki gece Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Cem Yılmaz, mekan çıkışı gazetecilere öyle bir şey dedi ki kafalar karıştı.
Cem yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile çıktığı akşam yemeğinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde sahnede fenalaşarak gösterisine ara vermek zorunda kalan Cem Yılmaz, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
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Cem Yılmaz, gazetecilere, "Sağlığım gayet iyi, keyfimiz iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor" deyince Yılmaz, kafaları karıştırdı. Yılmaz'ın bu cümlesi akıllara Defne Samyeli ile gizlice evlendikleri iddiasını getirdi.
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Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.
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1 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı:
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