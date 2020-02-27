Defne Samyeli şok yaşadı Serenay Sarıkaya ile olan Cem Yılmaz artık sildi

"Şaşkınlığını gizleyemedi": Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.