Defne Samyeli şok yaşadı Serenay Sarıkaya ile olan Cem Yılmaz artık sildi
Komedyen Cem Yılmaz ile 1,5 yıl aşk yaşadıktan sonra ayrılan Defne Samyeli, Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasından sonra muhabirlerden özür dileyerek konduramadım şeklinde açıklama yapmıştı. Şimdi ise Samyeli, ünlü komedyenin kendisini takipten çıkardığını yine muhabirlerden öğrendi.
Geçtiğimiz günlerde Palandöken Kayak Merkezi'ne giden şarkıcı, oyuncu Defne Samyeli, özel bir derginin kapak çekimleri için karlar üzerinde pozlar vermişti. Samyeli, 1,5 yıllık aşkını sonlandırdığı Cem Yılmaz'ın kendisini Instagram'dan takipten çıkardığını öğrenince şaşkınlık geçirdi.
Defne Samyeli'den geçtiğimiz aylarda ayrılan ünlü komedyenin ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti.
"Şaşkınlığını gizleyemedi": Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.
Geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular karşısında panik yaşamıştı. Aracıyla muhabirlerin yanında uzaklaşmak isteyen Samyeli, panik yapınca kameramanın ayağını ezmişti.