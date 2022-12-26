Defne Samyeli Sinan Akçıl'ın gönlünü çaldı sürpriz yakınlaşma! Aşk haberi gündem oldu
Magazin dünyasında aşk haberi bu kez Defne Samyeli ile Sinan Akçıl'dan geldi. Bir süre önce, Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı iddiası çok konuşulan Samyeli, Sinan Akçıl'ın kapısını 'single' için çalmıştı... İşte gündeme bomba gibi düşen Defne Samyeli Sinan Akçıl haberi...
Ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın, sahnelerin gözde ismi Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Hürriyet'in haberine göre; En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaşmış!
Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istemiş.
Single için çalışırken...
"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.