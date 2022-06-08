Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarttı sosyal medya ikiye bölündü!
Şarkıcılık yapan eski spiker Defne Samyeli bir mekanda sahne aldı. Dekolteli, transparan elbisesinin eteğini çıkartan güzel şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü.
Son zamanlarda şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski spiker Defne Samyeli geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı.
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Derin göğüs dekolteli transparan elbisesinin eteğini sahnede çıkartınca derin yırtmaçlı sahne kıyafeti ile kalan Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü.
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Son dönemlerde şarkıcılık yapan Defne Samyeli bir mekanda sahne aldı.
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Derin göğüs dekolteli transparan elbisesi ile sahneye çıkan şarkıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.
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