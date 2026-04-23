Defne Samyeli paylaştı! 53 yaşında formuyla hayran bıraktı
Defne Samyeli, hem kariyeri hem de fit görüntüsüyle konuşulmaya devam ediyor. 53 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle bir kez daha gündeme oturdu. Formda fiziğiyle dikkat çeken Samyeli’nin pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.
Sunuculuk ve spikerlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve müzikle sürdüren Defne Samyeli, yıllardır değişmeyen enerjisiyle dikkat çeken isimlerden biri.
Sağlıklı yaşam ve düzenli sporun hayatının önemli bir parçası olduğunu her fırsatta dile getiren Samyeli, bu disiplinin karşılığını fiziğiyle ortaya koyuyor.
İki çocuk annesi olan Samyeli, son paylaşımında siyah tonların hakim olduğu şık bir kombin tercih etti. Dantel detaylı eteğini, göbek kısmını açıkta bırakan büstiyerle tamamlayan ünlü isim, verdiği pozlarla sosyal medyada adeta beğeni topladı.
Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Defne Samyeli’nin “Gece” notuyla paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın altına ilk yorum yapanlar ise kızları Derin Talu ve Deren Talu oldu. Talu kardeşler, annelerinin pozlarına alev emojileriyle destek verdi.