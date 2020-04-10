Defne Samyeli makyajsız Instagram'da paylaşım yaptı takipçileri ikiye bölündü
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı dönem ve ayrılığının ardından gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli'nin makyajsız hali ise takipçilerini ikiye böldü.
Cem Yılmaz ile 1,5 yıl boyunca ilişki yaşayan ardından ihanete uğradığını itiraf etmesiyle olay yaratan Defne Samyeli, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiremeye devam ediyor.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle vaktini evinde geçiren Defne Samyeli, evdeki hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.
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Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.
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