Defne Samyeli kedisine Tarkan adını verdi! 'Karantinanın en mutlusu Tarkan'

Ünlü sunucu, kedisi Tarkan ile paylaştığı karelerin altına, “Hep evdeyiz diye en mutlu olan Tarkan” notunu paylaştı. Samyeli katıldığı bir programda önceki kedilerinin de Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe’nin adlarını taşıdığını, Yıldız’ın öldüğünü, Serdar’ın ise kaçtığını söyledi.