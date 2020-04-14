Defne Samyeli kedisine Tarkan adını verdi! 'Karantinanın en mutlusu Tarkan'
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen eski sunucu Defne Samyeli, karantina günlerinde ev kalırken, kedisiyle bir fotoğrafını paylaşıp adını Tarkan vermesi dikkat çekti.
Komedyen Cem Yılmaz ile süren 1,5 yıllık ilişkisinin olaylı sonlanması magazin kamuoyunu oldukça bir hayli meşgul etmişti. Samyeli, şimdilerde ise koronavirüs karantinasında günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Eski sunucu, sosyal medya hesabından kedisiyle fotoğraflarını paylaşıp adını söyledi.
Ünlü sunucu, kedisi Tarkan ile paylaştığı karelerin altına, “Hep evdeyiz diye en mutlu olan Tarkan” notunu paylaştı. Samyeli katıldığı bir programda önceki kedilerinin de Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe’nin adlarını taşıdığını, Yıldız’ın öldüğünü, Serdar’ın ise kaçtığını söyledi.
Instagram hesabında 618 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli'nin kedisi Tarkan ile paylaştığı karelerine binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Defne Samyeli Kimdir?
Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya’lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.