Defne Samyeli karda mayolu pozlarını yayımladı yine sosyal medya sallandı
Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Palandöken'de çekilen karlar üzerindeki mayolu pozlarını yeniden yayımladı.
Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı diziyle adından söz ettiren Defne Samyeli, Instagram'dan yayımladığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz sene Palandöken'de bir derginin çekimleri için karlar üzerinde mayolu bir halde poz veren Samyeli, hayranlarına o pozları hatırlattı.
48 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle büyüleyen Samyeli, bu pozlarını şu notla beraber yayımladı:
''Telefonumu karıştırırken buldum @ozlemercaglar ın çektiği backstage fotolar. Profesyonel objektifin arkasında ise @tameryilmaz1 var. Onun çektiklerini görmüşsünüzdür. Tamercim, ne zaman yeni çekimimiz?''
Siyah mayosuyla karlar üzerinde pozlar veren Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.Samyeli, fit vücuduyla her daim adından söz ettirmeyi ise başarıyor.
Karlar üzerinde çekilen pozları bir dergi için veren Defne Samyeli, verdiği röportajda ise samimi itiraflarda bulunmuştu.