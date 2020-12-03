Defne Samyeli karda mayolu pozlarını yayımladı yine sosyal medya sallandı

48 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle büyüleyen Samyeli, bu pozlarını şu notla beraber yayımladı:

''Telefonumu karıştırırken buldum @ozlemercaglar ın çektiği backstage fotolar. Profesyonel objektifin arkasında ise @tameryilmaz1 var. Onun çektiklerini görmüşsünüzdür. Tamercim, ne zaman yeni çekimimiz?''