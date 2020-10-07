Defne Samyeli eski aşkı Serdar Bilgili'ye geri döndü görüntü vermemek için uğraştılar
Defne Samyeli, Serdar Bilgili ile aşkına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Göcek'te tatil yapan ikili, görüntü vermemek için epey uğraştı.
İş insanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, yaz sonunda kısa bir birliktelik yaşamış fakat bu ilişki kısa sürmüştü. Şimdilerde ise ikili yeniden beraber. İkilinin Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi. Teknede vakit geçiren çift, görüntü vermemeye dikkat etti.
Çift geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirmişti. Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşlerdi.
Defne Samyeli bir mekan çıkışında sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Başka bir yerde görüntülenen Serdar Bilgili, Defne Samyeli gibi gazetecilerin sorularını cevaplamadı.
Defne Samyeli: Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.