Defne Samyeli eski aşkı Serdar Bilgili'ye geri döndü görüntü vermemek için uğraştılar

İş insanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, yaz sonunda kısa bir birliktelik yaşamış fakat bu ilişki kısa sürmüştü. Şimdilerde ise ikili yeniden beraber. İkilinin Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi. Teknede vakit geçiren çift, görüntü vermemeye dikkat etti.