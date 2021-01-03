Defne Samyeli Deren Talu nefes kesti! Akıncı ve Sol Yanım yıldızları olay oldu
Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinin yıldızı Defne Samyeli ve ATV'nin iddialı dizisi Akıncı'da oynayan Deren Talu birlikte poz verdiler. İkili adeta görenleri mest etti.
Kariyerini mankenlikten oyunculuğa çeviren Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki Deren Talu sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri adete büyülüyor. Genç güzelin cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Genç güzelin geçtiğimiz aylarda fotoğraflarında photoshop kullandığı ortaya çıkmıştı.
Zayıf gözükmek için fotoğraflarına photoshop uygulayan Talu'unun hileli fotoğrafları foyası meydana çıktı olarak yorumlanmıştı.
ATV’nin çok konuşulan dizisi Akıncı’da Didem karakterini canlandıran Deren Talu ve annesi Defne Samyeli sosyal medyada ilgi odağı oldu.