Defne Samyeli dekolteli pozuyla olay oldu! Yine herkesi mest etti
Cesur pozlarıyla sıkça magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli dekolteli fotoğraflarıyla herkesi büyüledi.
48 yaşındaki Defne Samyeli Star TV'de yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu dekolteli pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Samyeli, paylaşımları ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
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702 bin takipçisi bulunan Samyeli'nin pozları binlerce beğeni alıyor.
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Fotoğraflarına yapılan yorumları sınırlandıran güzel oyuncu sadece tanıdığı kişilerin yorum yapmasına izin vermesi düşündürdü.
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