Defne Samyeli Cem Yılmaz'la evlilik şartıyla barıştı Twitter'da TT oldu
Cem Yılmaz ile barıştığı iddia edilen Defne Samyeli'nin evlilik şartı koyduğu iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz ay ayrılan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılıklarına dair birçok iddia ortaya atılmış, gözde çiftin ayrılığı herkesi şoke etmişti. Ayrılıklarına ihanet iddialarının karıştığı çiftin barıştığı söylentileri sosyal medyayı resmen salladı.
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Ayrılık sonrası ara ara objektiflere takılan çiftin yüzlerinin gülmemesi ve sürekli gergin halleri herkesin dikkat çekmişti ki iddialara göre, ünlü çift, barıştı.
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Defne Samyeli'nin barışmak için evlilik şartı koyduğu iddiası ise olay oldu. Twitter'da TT ( en çok konuşulanlar) listesine en üst giren Defne Samyeli, herkesin diline düştü.
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'Neler Oluyor Hayatta?' adlı programın haberine göre, ikili ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affetti.
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