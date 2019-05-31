Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ailesiyle ilk defa görüntülendi
Defne Samyeli, ilk kez aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi. Oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın gösterisini izlemeye giden Yılmaz ailesine Defne Samyeli de eşlik etti.
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. Bir yıldır birlikte olan ünlü çiftten Defne Samyeli, Yılmaz ailesinin içine girmeye başladı.
Oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yaşadıkları komik anekdotları paylaştıkları ''Burda olan burda kalır'' adlı gösteriyi, dün Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneledi. Komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte, ağabeyi ve yakın dostunun oyunu izlemeye geldi.
Ünlü çifte, Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da eşlik etti. Böylelikle ilk kez Defne Samyeli, Yılmaz'ın annesi ve babasıyla görüntü vermiş oldu.
Yılmaz ailesi ve Defne Samyeli, salona lüks bir minibüsle geldi. Kulis kapısından giren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftini salonda gören vatandaşlar başta şaşkınlık yaşadı, ardından alkışladı.