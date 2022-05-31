Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Görenler 'Kim der ki 50 yaşında' dedi
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Temmuz ayında 50. yaşına girecek olan Samyeli'nin yıllara meydan okuyan fiziği yine çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, son karesiyle Instagram'ı salladı.
Tatil sezonunu açıp plaja inen Samyeli, yeşil bikiniyle objektif karşısına geçti. Samyeli, fit vücuduyla yine adından söz ettirdi. Spor tutkunu olan oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti.
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Temmuz ayında 50. yaşına girecek olan Samyeli'nin videosu yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.
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Oyuncu Gonca Vuslateri de Samyeli'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve esprili bir şekilde, "Defne döveceğim seni" yorumunu yaptı.
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