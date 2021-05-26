Defne Samyeli 'Ben o Defne Hanım' değilim deyip Sedat Peker'e patladı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez Defne Hanım deyip atış yaptı. Defne Samyeli bir anda sosyal medyada TT oldu. Ünlü spiker Sedat Peker'e tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in ipini çekip Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Sedat Peker bir süre sessiz kaldıktan sonra belden aşağı bir iddiayla ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri twitterdan 'Defne Hanım' deyip bazı twitler attı. Bu mesaj sonrasında Defne Samyeli gündeme oturdu ve TT listesine girdi. Ünlü sunucu Samyeli, Sedat Peker'e tepki gösterdi..
Sedat Peker, Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrasında belden aşağı indi. Twitter hesabından şunları yazdı:
-Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!
Sedat Peker'in imaları sonrasında Defne Samyeli TT listesinin tepesine oturdu. Ünlü sunucu iddialar üzerine twitter hesabından Sedat Peker'e tepki gösterdi. 'Defne Hanım' ben değilim diyen Defne Samyeli, 'bu kul hakkına sığır mı' deyip şu paylaşımı yaptı:
-Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz.