Defne Samyeli ateş püskürdü! ''Bu bir ihbar yazısıdır!''

İhbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yaşadığım rezidans binasında kiracı olarak oturuyorum. Beşinci senem oldu; ben geldiğimden beri bu binada yangın alarmı çalışmıyor. Bundan iki yıl önceydi. Bizim katta bir yangın çıkmış. Sabaha karşı 04:00’de resepsiyonun bizim duvara monte edilmiş iletişim telefonuna kızım Derin cevap vermese, haberimiz bile olmayacaktı. Kapımıza güm güm vuran bir güvenlik görevlisi (ki sonra kendisi hastanelik oldu dumandan) bize binayı acil terk etmemizi, yoksa dumandan boğulacağımızı söyledi.