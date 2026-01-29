Defne Samyeli ateş püskürdü! ''Bu bir ihbar yazısıdır!''
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görüntüsüyle adından söz ettiren iki çocuk annesi Defne Samyeli, bu kez sosyal medyadaki sert çıkışıyla gündeme geldi. Samyeli, ''Bu bir ihbar yazısıdır'' diyerek yaptığı paylaşımla peş peşe dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve kısa sürede büyük yankı uyanıdırdı.
Fit vücudu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla yeniden gündeme gelirken, söylediği sözler herkes tarafından çok konuşuldu. ''Bu bir ihbar yazısıdır'' diye yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Defne Samyeli ne konuda küplere bindi...
Defne Samyeli, kızları; Deren Talu ve Derin Talu ile oturduğu rezidansın yönetimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, 5 yıldır yaşadığı bu binada yangın alarmının çalışmadığını söyleyerek adeta isyan etti.
İsyan eden Defne Samyeli, X hesabından şu ifadeleri kullandı: ''Bu bir ihbar yazısıdır. Haftalardır yazsam yazmasam mı diye düşünüyorum; bu ağır gündemden vakit almamak adına ama Kartalkaya yangının birinci yıl dönümü geldi geçti bile. O konu malumunuz. Milletçe genel tavrımız böyle elim olayları önlemek için tedbirlerin takipçisi olmak yerine sonradan kahrolup üzülmek.
İhbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yaşadığım rezidans binasında kiracı olarak oturuyorum. Beşinci senem oldu; ben geldiğimden beri bu binada yangın alarmı çalışmıyor. Bundan iki yıl önceydi. Bizim katta bir yangın çıkmış. Sabaha karşı 04:00’de resepsiyonun bizim duvara monte edilmiş iletişim telefonuna kızım Derin cevap vermese, haberimiz bile olmayacaktı. Kapımıza güm güm vuran bir güvenlik görevlisi (ki sonra kendisi hastanelik oldu dumandan) bize binayı acil terk etmemizi, yoksa dumandan boğulacağımızı söyledi.