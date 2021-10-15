Defne Samyeli alkollü araç kullandı ehliyeti kaptırdı!
Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli’de direksiyon başında alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı.
Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan Defne Samyeli, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti. Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.
Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; trafik kontrolü sırasında alkolmetreye üfleyen Samyeli'nin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.