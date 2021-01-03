Defineciler 185 yıllık kiliseyi delik deşik etti! Kazılmadık yer bırakmadılar
SİLİVRİ'deki tarihi Germiyan Kilisesi bakımsızlıktan güçlükle ayakta durabilirken bir darbe de definecilerden yedi. Defineciler 185 yıllık kilise ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce derinlikte çukurlar kazdı.
Germiyan Kilisesi, Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de bulunuyor. 1836 yılında 2. Mahmut döneminde yaptırılan kilise, 1868 yılında da bir onarımdan geçti. 1913 yılında ise Rumlar'ın Yunanistan'a göç etmesiyle boş kaldı. Mübadele dönemi olan 1923-1924 yıllarında Rumların gitmesinden sonra cami ve okul olarak kullanıldı.
Tarihi kilise bakımsızlıktan yıllar içinde harap olurken bir de defineciler tarafından tahrip ediliyor. Define aramak çevresinde için insan boyu içinde ise metrelerce çukurların kazıldığı kilise güçlükle ayakta duruyor. Bölgede yaşayan köylülere göre defineciler kaza kaza kiliseyi kalbura çevirdi.
Kilisenin içindeki ahşap sütunların çürüdüğü, ahşap çatının da yarısının çöktüğü görüldü. Kilisenin zemininde de definecilerin tahribatlarını görmek mümkün.
Zeminde derin çukurlar açılırken, ahşap sütunların altında bulunan oymalı mermerlerden ise sadece biri duruyor. İçerideki merdivenlerin yarısı çökmüş, duvarlarındaki kabartmalarda yok olmuş durumda.