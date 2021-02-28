Define sandığında tanesi 1000 liradan satılıyor! Antalya'da o sandıkları gören durup bir daha bakıyor
Yılda binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, Define sandığı içerisinde satılanlar görenleri şaşırtıyor. Gören durup bir fotoğraf çektiriyor...
Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir antika mağazasında satılan madeni paralar, yoğun ilgi görüyor. Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında 50 yılı geride bırakan 1 liralardan 2,5 liraya, 40 yıl önce kullanılan 1 sentlerden 0,5 rubleye, farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar yer alıyor.
Yılda binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.
'Eşsiz bir arşiv'
Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi.
200 bin adedin üzerinde madeni para sahibi olduğunu, bir o kadar da kağıt para bulunduğunu aktaran Mustafa Kızılkaya, "Tamamı koleksiyon parçası olan madeni paraları görsellik amacıyla define sandığı içine doldurdum." dedi ve şöyle devam etti: