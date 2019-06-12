Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde, evinin altında define arayan ve yaklaşık 40 metrelik tünel kazan S.O, C.O ve İ.U isimli 3 kişi yakalandı. Polis ekipleri yakalanan şahıslar ile birlikte kaçak kazıda kullanılan hilti, tüp ve çok sayıda gaz maskesi ele geçirdi.