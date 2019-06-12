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Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı

Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak kazı yaparak define arayan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı - Sayfa 1

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde, evinin altında define arayan ve yaklaşık 40 metrelik tünel kazan S.O, C.O ve İ.U isimli 3 kişi yakalandı. Polis ekipleri yakalanan şahıslar ile birlikte kaçak kazıda kullanılan hilti, tüp ve çok sayıda gaz maskesi ele geçirdi. 

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Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı - Sayfa 2

Komşularının yaptığı ihbar üzerine yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı - Sayfa 3

Bu arada yetkililer kaçak kazının yapıldığı ve 40 metre uzunluğunda tünelin açıldığı evin çökme tehlikesi bulunduğunu belirtti. 

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Define bulabilmek için evini metrelerce kazdı - Sayfa 4

Olayla ilgili olarak Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı. 

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