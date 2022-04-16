'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor All Star'da yarışmacılar ekrana gelen son bölümde dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti.
Survivor eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularının yanıt bulduğu Survivor All Star'da heyecan yine doruktaydı.
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Haftanın ilk eleme adayını belirlemek için takımlar yine nefes kesen dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
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Gönüllüler takımının 11 ünlüler takımının da sekiz kişi aldığı Survivor'da birinci dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana yarıştı.
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Oyunda her iki takım da eleme adayı seçmemek için var gücü ile mücadele etti.
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