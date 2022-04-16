BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18

'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor All Star'da yarışmacılar ekrana gelen son bölümde dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti.

'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

Survivor eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularının yanıt bulduğu Survivor All Star'da heyecan yine doruktaydı.

117
'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

 Haftanın ilk eleme adayını belirlemek için takımlar yine nefes kesen dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

217
'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

Gönüllüler takımının 11 ünlüler takımının da sekiz kişi aldığı Survivor'da birinci dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana yarıştı. 

317
'Defalarca yaptık' diyen Acun Ilıcalı bombayı patlattı herkesi şaşırttı! Survivor'da eleme adayı bakın kim oldu?

 Oyunda her iki takım da eleme adayı seçmemek için var gücü ile mücadele etti.

417