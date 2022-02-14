Defalarca tecavüz etti Adnan Oktar dehşeti tüyler ürpertti! Kedicikler itiraf etti: Çekiçle zorla...

Ocak ayında Adnan Oktar tecavüz, çocuk istismarı, casusluk ve şantaj gibi bir dizi suçlama ile 1.045 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, 64 yaşındaki Oktar tüm suçlamaları reddetmiş ve temyize gideceğini bildirmişti.