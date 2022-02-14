Defalarca tecavüz etti Adnan Oktar dehşeti tüyler ürpertti! Kedicikler itiraf etti: Çekiçle zorla...
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın grubundan kaçan isimler İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Times'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Sunday Times, Adnan Oktar’ın kurduğu ve Oktar’a bağlılık üzerinden bir araya gelmiş ve kapalı bir tarikat sistemi içinde yaşayan insanlardan oluşan grup üyeleriyle konuştu.
Türkiye’de ‘kedicikler’ olarak tanınan grubun kadın üyeleri ve ‘aslanlar’ olarak bilinen grubun erkek üyeleri, yaşadıkları korkunç günleri ve taciz olaylarını İngiliz The Sunday Times gazetesine anlattı.
Aralarında bazılarının Adnan Oktar ile imam nikah kıydığı bilinen ‘kedicikler’in cinsel istismara ve tacize maruz kaldığı daha önce dava dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu kez, Adnan Oktar’ın grubuna üye isimler, Oktar tutuklanmadan önce yıllarca maruz kaldıkları istismarı anlattı.
Ocak ayında Adnan Oktar tecavüz, çocuk istismarı, casusluk ve şantaj gibi bir dizi suçlama ile 1.045 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, 64 yaşındaki Oktar tüm suçlamaları reddetmiş ve temyize gideceğini bildirmişti.