'Dedikodumu yapacaklar' dedi Teşvikiye'yi istemedi Erkan Özerman memleketinde defnedildi

"Köye defnedilmek istedi"

Erkan Özerman çocukluğunun geçtiği iki katlı evin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, "Erkan abi ailemizin bir ferdi. Halamızın oğlu olur kendisi. Onun için buradayız, son vazifemizi yerine getirmek üzere.