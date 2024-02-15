'Dedikodumu yapacaklar' dedi Teşvikiye'yi istemedi Erkan Özerman memleketinde defnedildi
Hayatını kaybeden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi. Kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, Özerman'ın cenazeye ilişkin vasiyetini açıkladı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman (86), pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda helallik alınmasının ardından çocukluğunun geçtiği Uzuntarla Mahallesi'ne getirildi.
Burada Erkan Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da cenazeye katılarak, Özerman'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
"Köye defnedilmek istedi"
Erkan Özerman çocukluğunun geçtiği iki katlı evin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, "Erkan abi ailemizin bir ferdi. Halamızın oğlu olur kendisi. Onun için buradayız, son vazifemizi yerine getirmek üzere.
Arkamda gördüğünüz evde onun çocukluğu geçti. Kendisi 4-5 yaşlarına kadar köyde kaldı. Çocukluğu burada geçtiği için köye çok bağlıydı. Sürekli boş vakitlerinde, bayramlarda buraya gelirdi. Vefat ettiğinde de köye defnedilmek istemişti. Bizde son vazifemizi yerine getirdik. Babasının yanına gömülmek istedi" dedi.