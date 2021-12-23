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Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

Kimse adını bile duymamışken koronavirüs salgının bilen ünlü astrolog Nicolas Aujla'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı.

Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

Güney Londra’da yaşayan Aujla, ruhlarla bağlantıya geçtiğini ve doğaüstü görüş yeteneğine sahip olduğunu savundu.

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Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

Çocukluğundan itibaren kehanetleriyle çevresindekileri şaşırtmayı başardığını söyleyen Aujla, önce hayatlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, hizmetçi, geyik ve aslan olduğunu öne sürüyor. 

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Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

Hatta başka bir evrende yaşadığını dahi iddia ediyor.

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Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı

2019 yılında “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” diyerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran ünlü astrolog Nicolas Aujla Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre Dame Katedrali’nin yanmasını bilmişti. 

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