Dediği her şey çıktı koronayı bilen kahinin 2022 kehanetleri şok etti: Felaketleri tek tek açıkladı
Kimse adını bile duymamışken koronavirüs salgının bilen ünlü astrolog Nicolas Aujla'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı.
Güney Londra’da yaşayan Aujla, ruhlarla bağlantıya geçtiğini ve doğaüstü görüş yeteneğine sahip olduğunu savundu.
Çocukluğundan itibaren kehanetleriyle çevresindekileri şaşırtmayı başardığını söyleyen Aujla, önce hayatlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, hizmetçi, geyik ve aslan olduğunu öne sürüyor.
Hatta başka bir evrende yaşadığını dahi iddia ediyor.
2019 yılında “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” diyerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran ünlü astrolog Nicolas Aujla Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre Dame Katedrali’nin yanmasını bilmişti.