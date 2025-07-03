Deccal'e tapan bile var! Dünya liderlerinin inançları ortaya çıktı

KAİNATTAKİ TEK YARATICI OLAN ALLAH'A İNANAN LİDERLER DE LİSTEDE

Sonuç olarak, dünya üzerindeki tüm inanç sistemleri arasında, İslam inancına göre tek yaratıcı Allah'tır. Müslümanlar, Allah'ın her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olduğuna inanır. Bu inanç, onların yaşamlarına ve dünya görüşlerine derin bir anlam katar. Dünya liderlerinin inançları ne olursa olsun, tek bir yaratıcıya inanmanın huzur ve birlik getireceği düşünülür.