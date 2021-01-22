DEAŞ tekerlekli sandalyeyle ceset taşıdı! İnfaz hücresine operasyonda şok detaylar
ANKARA merkezli üç ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün deşifre edilen infaz hücresinde çok sayıda doküman ele geçirildi. DEAŞ'lıların infaz ettikleri kişiyi tekerlekli sandalyeyle şehrin ortasında taşıdığı anlar kameraya yansıdı. Bakın cesedi nereye götürmüşler...
Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı saha çalışmalarında Başkent'te bulunan ve Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisi 5 kişi tespit edildi. Kimlikleri belirlenen örgüt üyelerinin geçmişleri, gittikleri iller, temas kurdukları kişiler takibe alındı.
Sözde mahkemede ölüm kararı!: Uzun süreli çalışmalar sonucunda şüphelilerin, DEAŞ bünyesinde infaz hücresi oluşturduğu ve örgütün sözde mahkemelerinde ölüm kararı verilenleri öldürdüğü saptandı.
Şifre 'Kefele': Bu kişilerin, aynı zamanda irtibatta oldukları bir diğer grubun da Türkiye'de bulunan DEAŞ'lılara ve ailelerine 'Kefele' adıyla yardım işlerini organize ettiği ortaya çıkarıldı.
3 yıl önceki cinayetle bağlantı: İnfaz hücresinin geçmiş faaliyetleri, seyahat alışkanlıkları, temas kurdukları kişiler incelenirken 26 Kasım 2018 tarihinde Altındağ ilçesinde işlenen cinayetle ilişkileri tespit edildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüklerince oluşturulan özel ekip, hücrenin cinayetle ilişkisini deşifre etti.