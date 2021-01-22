DEAŞ tekerlekli sandalyeyle ceset taşıdı! İnfaz hücresine operasyonda şok detaylar

Şifre 'Kefele': Bu kişilerin, aynı zamanda irtibatta oldukları bir diğer grubun da Türkiye'de bulunan DEAŞ'lılara ve ailelerine 'Kefele' adıyla yardım işlerini organize ettiği ortaya çıkarıldı.

İŞTE DEAŞ ŞEYTANLIĞI'NIN GÖRÜNTÜSÜ