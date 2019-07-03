Dayan Yüreğim dizisine oyuncusundan flaş hamle! Reytinglerde çakılıp final yapmıştı!

Başrollerinde Ese Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan’ın bulunduğu, kadrosunda ise Ege Aydan, Uğur Didem İnselel, Ferit Kaya, Mehmet Aslan ve Bora Akkaş gibi ünlü isimlerin bulunduğu Dayan Yüreğim dizisi, 13. bölümde final yapmıştı. Reytinglerde istediğini elde edemeyen dizi, final yapmasının ardından mahkemelik oldu.