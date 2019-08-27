Davut Güloğlu ile komşu oldu Sıla Gençoğlu onunla mahkemelik olmuştu
2016 Yılında Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayacağını söyleyen Sıla Gençoğlu ile Davut Güloğlu mahkemelik olmanın ardından da komşu oldu.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İstanbul Yenikapı'da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayacağını "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyerek belirtince Davut Güloğlu, Sıla'ya küfrederek karşılık vermiş, ikili mahkemelik olmuştu.
Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu, aradan yıllar geçtikten sonra şimdi de komşu oldu. Davut Güloğlu, Sıla Gençoğlu'na ettiği küfür nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilince sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "Başkalarının görüşlerine demokrasi kılıfını giydirenler benim vatanına hizmet etmeyenlere karşı olan görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar" diyerek cevap vermişti.
Sıla, Davut Güloğlu'nun bu sözlerini affetmemiş ve 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açmıştı. 2016 yılında Güloğlu ile kavga eden Sıla, şimdi de kanlı bıçaklı olduğu Davut Güloğlu'nun oturduğu Sapanca'dan ev aldı. Komşu olan ikili artık yan yana oturuyor.
İddialara göre; ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, komşu olduğu Güloğlu ile karşılaştıklarında hiç konuşmuyor.