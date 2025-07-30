Davlumbaz kullananlar dikkat! 5 dakikada bu riski sıfırlayın
Mutfağınızda fırın ne kadar temiz olursa olsun, ocak üstü davlumbaz filtrelerine bir göz attığınızda bambaşka bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu filtrelerin görevi, pişirme sırasında oluşan yağ buharını ve buharlaşan kirleri tutmak. Yani aslında bu kirler, davlumbazınızın iyi çalıştığının göstergesi. Ancak uzmanlar, son derece riskli bir tehlikeye dikkat çekiyor...
Neyse ki bu zahmetli görünen iş, sadece tek bir doğal ürünle, ovalama gerektirmeden, sadece 5 dakika içinde halledilebiliyor.
TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRAN SİHİRLİ MALZEME
Temizlik uzmanlarının önerilerine göre en etkili ve zahmetsiz yöntemlerden biri, soda kristalleri ile yapılan temizlik.
Yöntem 1: 5 Dakikada Yağdan Kurtulun
1 büyük tencere ya da leğeni kaynar suyla doldurun.
İçine 2 yemek kaşığı soda kristali ve 3 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ekleyin.
Davlumbaz filtrelerini içine yerleştirin.
5-10 dakika bekletin.
Dilerseniz yumuşak bir süngerle hafifçe silin.
Ilık suyla durulayıp kurulayın.
Alternatif Yöntemler
Biyolojik çamaşır deterjanı + sıcak suyla yaptığınız karışımı 30 dakika bekleyin.
Sadece çamaşır tozu ile sıcak su içinde 10 dakika bekletmek de yeterli olacaktır.
Uzun süre temizlenmemiş filtrelerde, yumuşak bir fırça veya çizmez sünger ile hafifçe geçmek gerekli.
DAVLUMBAZ NEDEN TEMİZLENMELİ?
Yağla tıkanan filtreler, davlumbazın emiş gücünü azaltır.
Kötü koku ve buhar birikimi oluşur.
En önemlisi, yangın riski artar.
Tıkalı filtreler, elektrik tüketimini de artırabilir.