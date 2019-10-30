David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham'ın hızına yetişilmiyor
David Beckham ile Victoria Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham, 8 günde 3 sevgili birden değiştirdi.
Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn, magazin gündeminden düşmüyor.
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Brooklyn Beckham, geçen hafta İngiliz oyuncu Phoebe Torrance (25) ile yakınlaşmıştı.
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Sadece 3 gün sonra Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhom (21) ile bir partide görüntülendi.
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20 yaşındaki yakışıklı, önceki gece de ABD'li oyuncu Nicola Peltz (24) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı.
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