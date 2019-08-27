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David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri

David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri

David ve Victoria Beckham çifti, dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa tatiline çıktı. Elton John'un lüks yatında tatil yapan çiftin hem eğlenceli hem de romantik anları objektiflere yansıdı.

David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri - Sayfa 1

David ve Victoria Beckham çifti, ailece çıktıkları tatilden eğlenceli, sıcak, kışkırtıcı, romantik görüntüler verdi.

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David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri - Sayfa 2

Dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa’da tatil yapan çift, İngiliz şarkıcı Elton John ve eşi David Furnish’in daveti üzerine ikilinin mega yatıyla tura çıktı.

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David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri - Sayfa 3

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere hayır demedi.

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David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri - Sayfa 4

Zaman zaman David Beckham eşine sarılıp romantik öpücükler kondurmayı da ihmal etmedi.

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